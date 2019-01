Les champs magnétiques : l'écriture automatique en flip book

Lorsqu’André Breton et Philippe Soupault se lancent dans l’écriture des Champs magnétiques, c’est le cœur du surréalisme qui palpite soudainement. Le mouvement poétique, rejetant le roman comme une trahison de l’esprit, se dote d’un texte puissant, qui l’installera dans l’histoire littéraire.

« Lorsque, au printemps de 1919, André Breton et Philippe Soupault conçoivent et expérimentent la méthode d’écriture d’où naîtront non seulement Les Champs magnétiques, mais deux pièces de théâtre : Vous m’oublierez et S’il vous plaît, sans compter nombre de textes automatiques, l’un a vingt-trois et l’autre vingt-deux ans. Au même âge, Rimbaud venait de rompre avec la poésie ; Isidore Ducasse s’arrachait aux Chants de Maldoror et affrontait cette Préface à un livre futur par quoi se donnent les Poésies », expliquent les éditions Gallimard.

C’est avec cet ouvrage que Marie Paccou a choisi de s’amuser dans la création de ses flip-books. Elle vient de mettre en ligne sa vidéo d’un « livre hallucinatoire d’écriture automatique à double auteur ».

Champs Magnetiques / The Magnetic Fields from Marie Paccou on Vimeo.

André Breton, Philippe Soupault – Les champs magnétiques. S'il vous plaît. Vous m'oublierez – NRF Poésie/Gallimard – 9782070318773 – 7,30 €