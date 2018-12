Les souffrances du jeune Werther : apologie du flip-book

C’est le roman qui fit s’effondrer l’Allemagne, entraînant une vague de suicides. Les souffrances du jeune Werther, écrites par un certain Goethe connaîtront un succès par-delà les âges et les frontières.





« Quelquefois je ne puis comprendre comment un autre peut l’aimer, ose l’aimer, quand je l’aime si uniquement, si profondément, si pleinement ; quand je ne connais rien, ne sais rien, n’ai rien qu’elle », disait Goethe. Un ouvrage interdit dans son pays d’origine, sous prétexte qu’il faisait l’apologie du suicide… tout cela est bel et bon.

Marie Pacou ne brisera le cœur de personne dans cette nouvelle réalisation de flip-books (à retrouver sur sa page). « Werther. Je me souviens de l’avoir lu et relu dans ma première jeunesse pendant l’hiver, dans les âpres montagnes de mon pays, et les impressions que ces lectures ont faites sur moi ne se sont jamais ni effacées ni refroidies. La mélancolie des grandes passions s’est inoculée en moi par ce livre. J’ai touché avec lui au fond de l’abîme humain. Il faut avoir dix âmes pour s’emparer ainsi de celle de tout un siècle », avait écrit Lamartine…