Pourquoi diable lire (ou relire) Charles Dickens durant les fêtes ?

En cette période de l’année, les Britanniques jubilent avec la énième diffusion des Contes de Noël, dans une version plus ou moins en noir et blanc, et plus ou moins (bien) remastérisée. Mais dans les faits, le plus important, reste de lire et relire Charles Dickens.





Pour relire Charles Dickens ? La question ne se pose pas, mais, tout de même, nous avons trouvé une vidéo qui y répond. Comme quoi, la politesse est de répondre même aux interrogations qui n’auraient pas de sens.



Dans cette animation – au demeurant particulièrement bien fichue – on parcourt tant la vie et l’œuvre de l’écrivain britannique, on retrouve la scénarisation d’Iseult Gillepsie, qui avait déjà œuvré à la reconnaissance de Virginia Woolf. En avant, jeunes gens...