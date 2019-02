Un flip book dévoile les “Pensées” les plus profondes de Pascal

En 1656, après une existence mondaine où il cherche la gloire par l’exploitation de ses recherches scientifiques, Pascal entreprend une apologie de la religion chrétienne que sa santé ne lui laissera pas le temps d’achever et dont il reste seulement des fragments.

Après l’éclatante campagne des Provinciales, Pascal aurait eu pour projet de composer une Apologie de la religion chrétienne. À sa mort, ses proches entreprirent de reconstituer cet ouvrage à partir des fragments épars trouvés dans ses papiers : c’est ainsi que naquirent les Pensées.

Ni traité de métaphysique, ni autobiographie mystique, ni, même, seulement apologie de la religion chrétienne, les Pensées décrivent l’homme dans sa grandeur et sa misère, posent les fondements d’une politique et d’une morale, sondent le sens de la vie et exhortent les cœurs à se tourner vers Dieu.

Marie Paccou, adepte des détournements, vient de plonger dans le livre... et en fait ressortir une tout autre essence...