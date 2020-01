Voici la bonne résolution à prendre en 2020, pour une vie meilleure

Lire au moins 20 minutes par jour est une source de nombreux bienfaits : au bout de 6 minutes de concentration sur un texte, déjà, vous aurez réduit de moitié votre stress . Vous sentez le calme circuler dans vos veines ? Alors continuez, et vous pourriez bien, à condition de faire de la lecture une habitude, vivre plus longtemps et en meilleure santé Enfin, lire doit rester avant tout un plaisir : vous découvrirez de nouvelles histoires, de nouveaux personnages, stimulant ainsi votre imaginaire. Et, c'est prouvé, lire renforce l'empathie et rend plus tolérant , tout simplement. Alors, prêt.e pour une année de lecture ?