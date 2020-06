100 haïkus pour raconter la philosophie occidentale, par Hàris Vlavianos

D’Héraclite à Derrida en passant par Kant, l’auteur résume les œuvres de cent philosophes sous forme de haïku, en 3 lignes et 17 syllabes, mi-sérieux, mi-humoristique.Le haïku, la forme poétique la plus brève du monde, est bien connu dans son Japon natal. Apparu en Grèce il y a près d’un siècle et pratiqué par de nombreux poètes grecs, il a connu la consécration grâce à ce recueil d’Haris Vlavianos.« Platon : Pour nous quel confort/dans cette grotte ! On a même/la télévision ! »Extraits interprétés par Michel Volkovitch. Présenté par le Centre culturel hellénique, dans le cadre de La nuit de la lecture 2020 en vidéos, par le FICEP.





Hàris Vlavianos trad. Michel Volkovitch – Histoire de la philosophie occidentale en 100 Haïku – Le miel des anges – 9791093103563 – 12 €



Dossier - La nuit de la littérature 2020 : Paris ouvert aux auteurs