2001, Odyssée de l'espace : du roman au film, reste la métaphysique

« À l'occasion de la sortie du film " 2001 : l'Odyssée de l'espace " de Stanley Kubrick, l'auteur du roman éponyme Arthur C. Clarke revient sur les thèmes métaphysiques et philosophiques abordés dans son livre et dans l'adaptation cinématographique à laquelle il a participé avec Kubrick », indique l’INA. Le film qui fera un malheur, et dont l’ordinateur finira par terroriser les foules.

Le vaisseau Explorateur 1 est en route vers Saturne. À son bord, deux astronautes et le plus puissant ordinateur jamais conçu, Carl 9000.Cinq ans plus tôt, un étrange monolithe noir a été découvert sur la Lune. La première preuve d'une existence extraterrestre. Et bien longtemps avant, à l'aube de l'humanité, un objet similaire s'était posé sur Terre et avait parlé aux premiers hommes.

Un nouveau signe de cette présence a été détecté aux abords de Saturne. Que sont ces mystérieuses sentinelles ? Quel message doivent-elles délivrer ? Nous sommes en 2001. L'humanité a rendez-vous avec la porte des étoiles, aux confins du cosmos...

Arthur C. Clarke, trad. Michel Demuth – 2001 : L'Odyssée de l'espace – Editions J’ai Lu – 9782290308145 – 4 €