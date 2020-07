André Bucher, une vie d'auteur et bûcheron de la terre au ciel

« Écrivain des grands espaces, des terres sauvages, lecteur de Jack London, Jim Harrison, Rick Bass, Richard Ford…, des écrivains amérindiens tels James Welch, Louise Erdich, Sherman Alexie, David Treuer…, des surréalistes…, de Kawabata ou de Bashô…, son écriture puise sa scansion, sa rythmique dans le blues, la poésie, le jazz et le rock’n roll. La nature n’est pas un décor mais un personnage de ses histoires », explique son site En janvier 2021, il publiera Fée d’hiver aux éditions Le mot et le reste. Rencontre avec un écrivain d’un territoire. Désormais, le documentaire de 2013, André Bucher, entre ciel et terre est disponible en intégralité sur internet, et toute légalité.