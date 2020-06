Arne Ulbricht présente “Cette petite crapule de Maupassant”

Raconter la jeunesse de l’un des écrivains majeurs de la littérature française : voilà le défi que s’est lancé Arne Ulbricht. De l’enfance de Guy à Étretat jusqu’à son premier succès littéraire, Ulbricht dresse le portrait de l’écrivain, ami fidèle et boute-en-train infatigable, amoureux de la nature et des femmes : une invitation à (re)découvrir le XIXe siècle et les œuvres des illustres auteurs de l’époque.Extraits interprétés par : Pierre Morice (collectif Eskandar)Présenté par le Goethe-Institut Paris, dans le cadre de La nuit de la littérature 2020 , en vidéos, par le FICEP.