Camille Laurens : “L’humour et l’ironie sont liés à mon travail sur la langue”

Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. « Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père. – Non, j’ai deux filles », répond-il. Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c’est toujours mieux qu’une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990. Être une fille, avoir une fille : comment faire ? Que transmettre ?Alors, Fille, de Camille Laurens , l’histoire d’un enfant qui n’en est pas un ? « L’humour et l’ironie sont liés à mon travail sur la langue, parce que, dès que je commence à creuser, à explorer les soubassements de certains mots, une dimension autre apparaît. Que le mot “garce”, qui est une injure, soit le féminin de “garçon”, c’est quelque chose qui n’apparaît à tout le monde. Et cela me permet d’établir un autre lien avec le sens des mots. »L'entretien est mené par Simon Gémon, de la librairie Atout Livre.



