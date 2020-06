“Ce pays qui te ressemble”, la rencontre merveilleuse de Lisa Ginzburg

Roman autour d’un amour à distance qui se termine tragiquement, mais qui connaît avant tout les illusions et les pièges de l’abnégation. Histoire d’un croisement de cultures, avec au centre un Brésil magnifique et menaçant à la fois et une Europe confuse et compliquée. Une histoire d’amour où la force des sentiments n’arrive pas à dépasser celle du destin, de la Nature, de la culture.« Tout semblait voué à ne jamais connaître de fin. Et à ne pas se gâter comme cela finirait par arriver. »Présenté par l’Institut Culturel Italien, dans le cadre de La nuit de la lecture 2020 en vidéos, par le FICEP.





Lisa Ginzburg, trad. Martin Rueff – Au pays qui te ressemble – Verdier – 9782864329893 – 19,50 €



Dossier - La nuit de la littérature 2020 : Paris ouvert aux auteurs