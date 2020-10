Communicants, passionnés et professionnels : les influenceurs littéraires

Ils interviennent sur les réseaux sociaux, pour promouvoir les livres qui sortent : passionnés, assurément, parfois véritables leviers commerciaux, les influenceurs ont pris une grande place dans la vie des ouvrages. Et des maisons d’édition qui n’hésitent plus à collaborer avec eux. Pourtant, que peut réellement cette interaction sociale pour aider à faire connaitre les livres ?





Dans le cadre de la journée professionnelle de Lire en poche, organisée en partenariat avec ActuaLitté, trois acteurs de l’édition nous répondent. Maïté Defives alias @mademoiselleLit sur la toile, discute avec Willy Gardett d’Univers Pochet et Benjamine Cornuault de J’ai lu — tous deux en charge de la communication digitale des maisons.



Comment travailler main dans la main avec des influenceurs, à quel prix, et pour quelles réalisations : autant de questions qui restent en suspens et que tous trois démêlent avec nous.