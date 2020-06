Constance Chlore : Alpha Béta Sarah, ou l'amour inconditionnel

Face aux coups et violences de leur père Dan, Ernst et Sarah répondent par une relation fusionnelle et un amour inconditionnel tandis que leur mère cherche du réconfort auprès des hommes de la mire. Ces personnages dessinent un chassé-croisé hallucinant autour du rêve lumineux d’Ernst : apprendre à voler comme un oiseau. Ces oiseaux que, son chasseur de père, lui, tue. Le jour où Dan, dans un élan aveugle, accuse ses enfants d’inceste, il déclenche une battue qui mène chacun sur la voie d’une révélation.“Au village, la violence faisait partie de la vie. Vieux trépassés, moutons égorgés et les enfants ou femmes battus : tous dans le même panier.”Extraits interprétés par l’auteurePrésenté par le Centre Wallonie-Bruxelles, dans le cadre de La nuit de la lecture 2020 en vidéos, par le FICEP.Constance Chlore – Alpha Béta Sarah – Le Nouvel Attila – 9782371000933 – 17 €