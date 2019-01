Décès de Michel Butel, journaliste, écrivain, et assurément épris de poésie

Écrivain et fondateur de journaux, Michel Butel est décédé ce 26 juillet, à l’âge de 77 ans. Il avait notamment lancé L’imprévu en 1975 avec Bernard-Henri Lévy, L’Autre Journal en 1984, ainsi que le mensuel L’Impossible avec Béatrice Leca en 2012.

Il fit paraître plusieurs ouvrages au cours de sa carrière, dont le dernier L’enfant, chez Melville éditeur, en 2004 – et peu après avec Pierre Goldaman, Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France (Seuil, 2005). Avec L’autre Journal, il mêlait poésie et politique, littéralement, littérairement, et dans tous les sens.

On retrouvera ici un entretien tiré du film Notre Monde, de Thomas Lacoste. Michel Butel revenait sur sa vision de la presse écrite.