Djaili Amadou Amal : en Afrique, “les jeunes [femmes] aspirent à autre chose”

Trois femmes, trois destinées, trois vies subissant les coups — au propre comme au figuré des hommes. Avec Les impatientes, Djaili Amadou Amal signe un livre aussi émouvant que puissant. Autant de manières de prendre sa vie en main, sans plus demander son reste.« Avec la mondialisation, l’ouverture sur le monde, la télévision, les réseaux sociaux et autres, les jeunes [femmes] aspirent à autre chose. Les jeunes sont beaucoup plus ouverts sur le monde. Pourtant, on a accepté de leur mettre un téléphone connecté entre les mains, mais on veut qu’elles continuent de vivre ou réfléchir comme leur mère ou leur grand-mère : c’est pratiquement impossible. »L’entretien est mené par Quentin Schoevaert directeur d’Atout livre (Paris, XIIe).



