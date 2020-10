Organisée en partenariat avec ActuaLitté, la table ronde réunissait Agnès Panquiault, directrice du catalogue Europe chez Kobo et Valérie Lévy-Soussan, PDG d’Audiolib.Parce que du livre de poche, transportable et moins cher, au livre numérique, et nouvellement au livre audio, il n’y a qu’un pas, voici l’occasion de s’interroger sur les liens entre ces formats.