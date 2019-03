Écoutez le poète Walt Whitman chanter l'Amérique avec “America”

Auteur du célèbre recueil Feuilles d'herbe, Leaves of Grass en version originale, Walt Whitman publie ce dernier en 1855, sans éditeur : plusieurs éditions plus tard, enrichi de quelques poèmes supplémentaires, son ouvrage devient un incontournable de la poésie américaine. Les images poétiques qui furent les siennes, porteuses d'émotions et de sentiments sans les exprimer clairement, furent une grande source d'inspiration pour les symbolistes...

Centre of equal daughters, equal sons,

All, all alike endear’d, grown, ungrown, young or old,

Strong, ample, fair, enduring, capable, rich,

Perennial with the Earth, with Freedom, Law and Love,

A grand, sane, towering, seated Mother,

Chair’d in the adamant of Time.