Eddy L. Harris : “Le Mississippi est pour moi une source... une ressource”

Avec Mississippi Solo, Eddy L. Harris nous emporte sur les rives d’un fleuve peu tranquille, où Eddy a décidé d’entamer une traversée improbable. Partir du nord des États-Unis, pour descendre jusqu’au sud, en canoë. Or, Eddy n’a jamais fait de canoë de sa vie… Un périple extraordinaire au gré des caprices du fleuve et de la nature, des rencontres plus ou moins heureuses et de ses changements d’humeur, entre détermination et découragement.« J’avais une connexion avec le fleuve depuis toujours. Et souvent, quand j’avais des problèmes, je suis allé au fleuve pour être raccord. Le fleuve est devenu une source… ou une ressource, pour moi. […] Prendre un canoë, plutôt qu’un kayak, c’est pour être plus proche de cette histoire, des Indiens, et même des cowboys… »L' interview est menée par Nicolas Lefort de Librest