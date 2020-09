Elisa Shua Dusapin : l'histoire d'un cirque dont “la seule caravane n’a pas de roues”

Retenue dans la première sélection du prix Femina , Elisa Shua Dusapin est publiée aux éditions Zoé. Elle publie Vladivostock Circus, livre qui nous plonge dans la vie d’un cirque, dans l’entre-deux des saisons. Entre la vie des bêtes enfermées et l’apprentissage de la confiance, la jeune Anna tente d’exécuter des triples sauts périlleux. Au péril de sa vie.« Au fond, le roman ne parle pas vraiment du cirque, beaucoup plus des relations humaines. C’est presque un prétexte. […] Ce n’est pas un chapiteau qui va tourner. Et la seule caravane n’a pas de roues. Ce qui m’intéressait avant tout, c’était d’étudier ce qui se joue entre ces personnages, peut-être leurs tentatives de se rapprocher, de construire ce lien, malgré leurs failles respectives. » Vladivostock Circus , une affaire humaine... L’interview est menée par Azélie Carré de Librest.



