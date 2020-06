Embarquer dans Le pèlerinage du romancier Tiit Aleksejev

Le vieux jardinier d’un couvent du Sud de la France évoque sa jeunesse passée puis son départ pour Jérusalem au sein de la première croisade. Le récit devient dès lors une chronique de cette expédition. Au cours d’un affrontement contre les Turcs, la mort de son seigneur, puis de celle de son mentor, le marquent profondément.Tandis que la culpabilité et la honte commencent à le ronger, il reçoit tous les honneurs pour son apparente bravoure. Fait chevalier, il prend la tête de son groupe de compagnons et mène des opérations militaires audacieuses, tout en se rapprochant petit à petit de la veuve de son seigneur qu’il convoite depuis la première fois qu’il l’a aperçue.« Chaque nuit, le désert franchit silencieusement mon seuil, le vent se lève, les dunes se déplacent, les pèlerins franchissement des étendues désolées. »En langue originale : « Igal ööl hiilib kõrb üle mu läve, tuul puhub, luited liiguvad ja palverändurid on ületamas tühermaad. »Extraits interprétés par Eeva Aleksejev, fille de l’auteurPrésenté par l’Ambassade d’Estonie, dans le cadre de La nuit de la littérature 2020 , en vidéos, par le FICEP.