Emmanuel Ruben : “Je crois que l’on ne s’amuse pas assez aujourd’hui en littérature”

De retour dans une maison ancienne, Samuel Vidouble renoue avec le passé de toute une famille qu’il avait laissée de côté. À la mort du patriarche, le voici revenu, ce professeur d’histoire désabusé, passionné de cartes géographiques.Et en traversant les pièces, il se rend compte qu’un sabre a disparu… Narrateur du livre, Samuel va se replonger dans les légendes que la famille avait entretenues autour de ce sabre disparu.« Avec ce livre, j’ai voulu avant tout m’amuser c’est le plus important. Je crois que l’on ne s’amuse pas assez aujourd’hui en littérature. […] En fait, c’est un autoportrait parodique. J’ai essayé de me transposer à la fin du XVIIIe siècle, avec toutes mes manies, mes lubies et je m’en moque. »L’entretien est mené par Xavier Capodano du Genre Urbain (Paris, XXe).