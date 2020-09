Julia Kerninon : “Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer le continent féminin”

Traductrice, spécialiste de littérature américaine, Julia Kerninon parle d’une femme marquée par un secret profond. « Moi-même je me rends compte avec le temps de ce que j’essaye de raconter. Peut-être que les écrivains, livre après livre, comprennent des choses qu’ils n’avaient pas devinées. »Passionnée par « le continent féminin », elle offre avec Liv Maria , un récit sensible, « comment la vie intime est une aventure, comment on continue de faire de la vie une aventure, même quand on rentre dans le rang ».Dossier – Les romans de la rentrée littéraire : 2020, l'année inédite