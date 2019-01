L'amour, à ne pas confondre avec le désir selon Alain Badiou

Interrogé sur les clichés, Alain Badiou s'attaque à celui qui porte sur l'amour, et qui considérerait ce dernier comme magnifique au début, puis, petit à petit, de plus en plus routinier, jusqu'à devenir un devoir. Pour le philosophe, l'amour ne doit pas être confondu avec le désir, et se contruit au contraire dans la durée.

Philosophe majeur de la scène intellectuelle française contemporaine, Alain Badiou a publié bon nombre d'essais, aussi bien consacrés à des questions ontologiques que politiques comme La Théorie du sujet ou encore L' Être et l'événement.La pensée politique de cet ancien militant maoïste s'inscrit dans un engagement à gauche, en témoignent plusieurs ouvrages pamphlétaires comme De quoi Sarkozy est il le nom ? et différentes réflexions autour de la réhabilitation du communisme dans des titres comme L' Hypothèse communiste, paru en 2009. Ces prises de position radicales suscitent régulièrement la polémique et lui valent de recevoir de nombreuses critiques.