Le Festival d'Avignon, “le principe de création” et son “idéologie populaire”

Chaque année, le Festival d'Avignon place le théâtre et les arts dramatiques au centre de l'actualité, au mois de juillet, depuis 1947. En 1967, alors que la manifestation fête sa vingtième année d'existence, Jean Vilar, créateur et directeur du festival d'Avignon, en évoque l'essence même à l'occasion d'un entretien.

« [Le Festival] a été mené par deux idées directrices, c'est-à-dire obéir au principe de création et conserver son aspect, son idéologie populaire », explique Jean Vilar devant la caméra. À l'époque, le Festival d'Avignon affiche en effet des prix très peu onéreux pour ses spectacles. Encore aujourd'hui, il reste la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant du monde.

Jean Vilar dirigera le Festival d'Avignon jusqu'à sa mort, en 1971.