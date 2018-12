Le jour où la glace disparut autour des ours : La divergence des icebergs

Dubhe et Merak, deux ours polaires, coulent des jours heureux sur la banquise. Mais un beau matin, au réveil, les ours constatent que la glace autour d’eux a disparu... Séparés, ils vont tenter de survivre dans ce milieu hostile qu’est la mer, et affronter les dangers qui se présentent à eux. Une aventure par-delà les océans de deux cœurs faits pour battre à l’unisson.





Les illustrations d’Aline Deguen, réalisées en gravure sur bois et sérigraphie, sont d’une force incroyable et invitent à se plonger dans cet univers tout en nuances de bleus, de verts et de gris.

Avec une qualité toute particulière de reproduction et des gardes dans un papier imitant la neige glacée, La divergence des icebergsest un objet qui se rapproche beaucoup du livre d’artiste.

Aline Deguen, Jean-Philippe Basello – La divergence des icebergs, ou comment les ours apprirent à nager – Editions Thierry Magnier – 9791035200404 – 17 €