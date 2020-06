Le “Tram 83”, de Fiston Mwanza Mujila travers la Ville-Pays

Tous les soirs au Tram 83 on voit débouler les étudiants en grève et les creuseurs en mal de sexe, les canetons aguicheurs, les touristes de première classe et les aides-serveuses, la diva des chemins de fer, bref, toute la ville-pays prête à en découdre sur des musiques inouïes, réunie là dans l’espoir de voir le monde comme il va et comme il pourrait dégénérer.Lucien, tout juste débarqué de l’arrière-pays pour échapper à diverses polices politiques, s’accroche à son stylo au milieu du tumulte. Pendant ce temps, Requiem, magouilleur en diable, ex-pote du susnommé, et Malingeau, éditeur et amateur de chair fraîche, se disputent allègrement les foules.Car dans la ville-pays, n’en déplaise au ridicule Général dissident, il n’y a qu’une chose qui compte : régner sur le Tram 83 et s’attirer les bonnes grâces de ce peuples turbulent et menteur, toujours au bord de l’émeute.Tram 83 est une incroyable plongée dans la langue et l’énergie d’un pays réinventé, un raz-de-marée halluciné et drôle où chaque phrase cogne une féroce envie de vivre.Extraits interprétés par l’auteurPrésenté par par le Forum Culturel Autrichien, dans le cadre de La nuit de la lecture 2020 en vidéos, par le FICEP.





Fiston Mwanza Mujila, trad. – Tram 83 – Métailié – 9782864249597 – 16 €



