Lo Chih-ch’eng, la place du rêve dans la poésie

Au fil des années, le rêve prend de plus en plus d’importance dans la poésie de Lo Chih-ch’eng. Nombre de poèmes, et de titres le montrent à l’évidence, comme si parvenait au jour l’un des moteurs essentiels de sa création. Lo Chih-ch’eng, cependant, ne construit pas un monde délibérément onirique qui constituerait une échappatoire à la réalité. Le rêve, pour lui, peut être un facteur de beauté, en tant qu’élément constitutif de toute poursuite de l’idéal. Mais le rêve est surtout une clé qui permet de pénétrer dans le monde réel.« La librairie de mes rêves.La jungle que nous craignons le plus, qui nous fascine le plusC’est cette librairie »Extraits interprétés par Alain Leroux. Présenté par le Centre Culturel de Taiwan à Paris, dans le cadre de La nuit de la littérature 2020 en vidéos, par le FICEP.