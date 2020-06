Magie, sorcellerie et espoirs : “Le chant du cygne mécanique”, de Petrika Ionesco

Metteur en scène, scénographe et écrivain, Petrika Ionesco monte des spectacles partout dans le monde tels que « La Cenerentola » dans le nouvel Opéra à Pékin, « Cyrano » avec Placido Domingo à Paris, San Francisco ou encore Madrid. Il a collaboré avec de nombreux danseurs, notamment Noureev et Carolyn Carlson. Il est également professeur au Conservatoire de la Cité de la Musique, Officier des Arts et des Lettres (France) et Commandeur dans l’Ordre des Arts (Roumanie).



Le Chant du cygne mécanique est une épopée pleine de magie, alliant réalisme et fantastique. Les aventures humaines terrestres et spatiales de Dan Pau, jeune metteur en scène dans le théâtre, dissèquent avec humour une société décadente où se mêlent les extravagances. L’histoire commence le 13 octobre 2068 à Bucarest puis arrive à Paris, San Francisco, sur Saturne et sur la constellation du Cygne. Le héros, fils d’un célèbre savant qui sera kidnappé, essaie de retrouver son père le menant dans une aventure infernale, aux multiples rebondissements.



Extraits interprétés par Petrika Ionesco. Présenté par l’Institut Culturel roumain, dans le cadre de La nuit de la littérature 2020 en vidéos, par le FICEP.



Petrika Ionesco – Le chant du cygne mécanique – Saint Honoré – 9782407011001 – 22,90 €