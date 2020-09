Maud Simonot : raconter “un enfant contemplatif et hypersensible et qui étouffe”

Célian a probablement trop d’imagination pour le milieu scolaire, et sa mère s’en rend bien compte. Sortant d’une rupture sentimentale, elle décide d’emporter son fils dans un voyage vers une légendaire île située dans la Baltique. Un endroit d’où l’on observe mieux que nulle part ailleurs les étoiles…« Plus qu’un enfant surdoué, ça m’intéressait de mettre en scène un enfant qui subit des contraintes dans une vie à la fois extrêmement rythmée, du matin au soir, et urbaine. Alors qu’il a pour seule passion la nature. Et qui est un enfant essentiellement contemplatif et hypersensible. […] Et lui, il étouffe. »Entretien mené par Azélie Carré du Comptoir des lettres (Paris Ve).