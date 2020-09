Miguel Bonnefoy : “Je ne suis qu’un artisan du réel, ivre de fiction”

Les Lonsonnier, venus du Jura avec un pied de vigne à faire fructifier, et quelques francs en poche, sont des déracinés de premier ordre, écartelés entre France et Amérique du Sud. Un siècle d’histoire, à travers quatre générations, encore un récit où l’humain « tente de faire souche, ailleurs », indique le romancier. Michel Bonnefoy, dans Héritage présente un projet : « Faire œuvre d’écrivain, c’est-à-dire de pouvoir exprimer le monde, plutôt que de le copier. De mentir, pour mieux raconter la réalité : passer par la fiction, pour être plus vraisemblable. Quelque part, je ne suis qu’un artisan du réel, ivre de fiction, comme un musicien peut être ivre de silence. »L’interview est menée par Perrine Ablain, libraire au Genre urbain (Paris XXe).



Dossier - Douze auteurs, douze romans de la rentrée littéraire 2020