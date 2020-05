Naomie Fontaine lit Shuni, ce que tu dois savoir, Julie

Naomi Fontaine - en échos au Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo de Dany Laferrière - écrit une longue lettre à son amie Shuni, une jeune Québécoise venue dans sa communauté pour aider les Innus. Elle convoque l’histoire. Surgissent les visages de la mère, du père, de la grand-mère. Elle en profite pour s’adresser à Petit ours, son fils. Les paysages de Uashat défilent, fragmentés, radieux. Elle raconte le doute qui mine le coeur des colonisés, l’impossible combat d’être soi.Shuni • Ce que tu dois savoir, Julie, cette lettre fragile et tendre, dit la force d’inventer l’avenir, la lumière de la vérité. La vie est un cercle où tout recommence.« Elle avait l’écoute facile. Le jugement absent. J’avais la parole continue. Nos rêves de gamines en commun. Elle n’avait jamais peur dans la forêt, même en pleine nuit. J’avais la certitude qu’elle me protégerait des ours parce qu’elle était la fille du pasteur et que ses prières seraient exaucées, contrairement aux miennes, moi, fille de personne. Lorsqu’elle est partie, on s’est promis de s’envoyer des lettres. Mais on ne s’est jamais écrit. On avait peu à se dire, tout compte fait. »Présenté par le Centre culturel Canadien, dans le cadre de La nuit de la littérature 2020 , en vidéos, par le FICEP.Naomie Fontaine – Shuni, ce que tu dois savoir, Julie – Mémoire d’encrier – 9782897126544 – 17 €