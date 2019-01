Quand Isaac Asimov prédisait le futur...

Isaac Asimov (1920-1992) fait partie des grands auteurs de la science-fiction mondiale : en créant les lois de la robotique, il a durablement marqué, non seulement la littérature, mais aussi la science et la réflexion philosophique sur l'intelligence artificielle et la robotique.

Titulaire d'un doctorat en biochimie, Asimov avait de quoi soutenir les différentes thèses et expériences qu'il décrivait dans ses romans et nouvelles, publiés à partir de 1939. Au cours de sa carrière, Asimov a publié plus de 500 livres, dont... La Bible expliquée par Asimov !