World Of Warcraft, le roman : bienvenue chez les pirates

Aram, 12 ans, a été abandonné par son père, Greydon, quand il était enfant. C'est dire s'il voit son retour d'un très mauvais œil. Et ce d'autant plus que Greydon l'embarque sur son bateau sans lui demander son avis. Là, Aram doit tout apprendre, sous la surveillance d'une jeune fille qui le rudoie, Makasa. Alors qu'il commence tout juste à prendre ses marques auprès de l'équipage et à apprivoiser son père, le bateau est attaqué par une bande de pirates.



Aram et Makasa, seuls survivants, décident de marcher jusqu'au port le plus proche. Mais la route est longue quand on se chamaille, et dangereuse, car des orques, ogres ou gobelins vivent au milieu des bois... Pour seul guide, ils disposent d'une étrange boussole qu’Aram a héritée de son père - elle ne montre pas le Nord mais une destination inconnue. Ils sont aussi aidés par le talent d’Aram pour croquer, dans son carnet, tous ceux qui croisent leur route. Intriguées, puis fascinées par ses dessins, les créatures finissent souvent par se radoucir.



Pour en parler, laissons la parole aux créateurs.





