Rita et Machin s'invitent dans les salles de cinéma

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est décidée, énergique et bourrée d’imagination. Elle adore se déguiser et courir. Elle aime aussi bouder, faire son commandant, se couper les cheveux toute seule, jouer à la grande et promener son chien dans un landau. Machin, le chien qui n'a pas de nom, a une tache sur l'œil et un petit bout de queue. Il est placide, paresseux, fataliste, gourmand et ne parle qu’avec Rita. Il aime faire la grasse matinée, jouer aux échecs (surtout la nuit, quand il faudrait dormir), philosopher et se prendre pour un super-héros. Rita et Machin traversent avec humour toutes les situations de la vie quotidienne. Leur relation est tour à tour tendre et conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin !