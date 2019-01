Robin des Bois de retour au cinéma, avec Taron Egerton et Jamie Foxx

Réalisé par Otto Bathurst, ce Robin des Bois réunit donc Taron Egerton et Jamie Foxx, mais aussi Jamie Dornan ou encore Eve Hewson. Le film sera en salles à partir du 28 novembre 2018.

Robin de Loxley (Taron Egerton), combattant aguerri revenu des croisades, et un chef maure (Jamie Foxx) prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la corruption des institutions dans un film d'action et d'aventure filmé par Otto Bathurst (« Peaky Blinders ») et produit par Leonardo DiCaprio.