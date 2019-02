Secrets d’Histoire s'intéresse à la reine du crime, Agatha Christie

Éternelle reine du crime, Agatha Christie fascine au moins autant que son œuvre : la romancière britannique conserve malgré tout quelques zones d'ombre, que le magazine Secrets d'Histoire va tenter d'éclaircir... Prenez rendez-vous avec une aventurière, prête à tout pour ressentir le frisson de l'existence...

Nous connaissons tous ses héros, Hercule Poirot et Miss Marple, ses romans, traduits dans 107 langues et écoulés à plus de 2 milliards d'exemplaires à travers le monde. Mais au-delà de ces chiffres records qui donnent le tournis, il reste toujours un insondable mystère à élucider : qui était vraiment Agatha Christie ?