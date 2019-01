Si Beale Street pouvait parler, d'après James Baldwin : bande-annonce

Après Moonlight (Oscar du Meilleur Film), le réalisateur Barry Jenkins a choisi d'adapter le roman de James Baldwin, Si Beale Street pouvait parler, au cinéma. Rendez-vous le 30 janvier prochain pour découvrir le résultat, avec Stephan James, KiKi Layne et Teyonah Parris à l'écran.

Si Beale Street pouvait parler, elle raconterait à peu près ceci : Tish, dix-neuf ans, est amoureuse de Fonny, un jeune sculpteur noir. Elle est enceinte et ils sont bien décidés à se marier. Mais Fonny, accusé d'avoir violé une jeune Porto-Ricaine, est jeté en prison. Les deux familles se mettent alors en campagne, à la recherche de preuves qui le disculperont. Pendant ce temps, Tish et Fonny ne peuvent qu'attendre, portés par leur amour, un amour qui transcende le désespoir, la colère et la haine.

Le réalisateur a lui-même adapté le roman Si Beale Street pouvait parler (If Beale Street Could Talk) de James Baldwin , publié en 1974 et l'année suivante en France dans une traduction de Magali Berger chez Stock.