Si tu voyais son cœur, d'après Mon ange de Guillermo Rosales

Joan Chemla a travaillé avec Santiago Amigorena pour adapter le roman Mon ange de Guillermo Rosales, publié en France par les éditions Actes Sud en 2002, dans une traduction de Liliane Hasson. À l'écran, il a réunit Gael García Bernal, Marine Vacth et Nahuel Perez Biscayart.

Suite à la mort accidentelle de son meilleur ami, Daniel échoue à l’hôtel Métropole, un refuge pour les exclus et les âmes perdues. Rongé par la culpabilité, il sombre peu à peu dans la violence qui l'entoure. Sa rencontre avec Francine va éclairer son existence.

« Les premières phrases du roman donnent immédiatement le ton : “On pouvait lire boarding home sur la façade de la maison, mais je savais que ce serait mon tombeau. C’était un de ces refuges marginaux où aboutissent les gens que la vie a condamnés. Des fous pour la plupart. Mais aussi des vieillards que leurs familles abandonnent pour qu’ils meurent de solitude et n’empoisonnent plus la vie des triomphateurs.” Je me suis tout de suite sentie imprégnée par cette atmosphère tour à tour tragique, absurde, romantique, lyrique, et teintée d’humour noir », explique la réalisatrice Joan Chemla. Guillermo Rosales - Mon Ange - traduit par Liliane Hasson - Actes Sud - 9782742746293 - 6,60 €