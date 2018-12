Silent Voice, une adaptation du manga culte de Yoshitoki Oima

Publié en France par Ki-oon en 2015, le manga de Yoshitoki Oima a été adapté dès 2016, mais n'a pas fait son chemin jusqu'à l'hexagone : Art House Films a d'ailleurs lancé un financement participatif pour s'assurer de la diffusion en salles.

Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l'écart et renvoyé du lycée… Des années plus tard, il apprend la langue des signes... et part à la recherche de la jeune fille.