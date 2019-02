Sur la plage de Chesil, d'après le roman de Ian McEwan

Le réalisateur a voulu, en adaptant le roman de Ian McEwan, présenter la réalité crue de l'Angleterre des années 1960 : « Le cinéma britannique est amoureux du passé, dans des proportions inquiétantes. Or le passé n’était pas si reluisant pour la plupart des gens qui vivaient dans les années 50. Le cinéma anglais est souvent trop nostalgique d’une époque qui ne le mérite pas », explique-t-il.

1962. Dans une Angleterre encore corsetée par des conventions sociales étouffantes, Florence et Edward, la petite vingtaine, viennent de se marier. Aussi inexpérimentés l'un que l'autre, ils passent leur première nuit ensemble dans un hôtel guindé sous l'œil un rien moqueur du personnel. Totalement tétanisés à l'idée de faire le moindre faux-pas, ils se souviennent, chacun, de leur rencontre. Florence, brillante violoniste élevée dans une famille fortunée et conservatrice, était tombée sous le charme d'Edward, aspirant écrivain issu d'un milieu plus modeste…