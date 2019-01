Tamara revient pour un deuxième film

Depuis 2001, Tamara Boula a fait du chemin : aperçue pour la première fois dans les pages du magazine Spirou grâce à Zidrou et Darasse, elle s'est exportée au cinéma en 2016, et revient pour un deuxième film en 2018. À la réalisation de la comédie, Alexandre Castagnetti, qui rempile.

Au casting du long-métrage, on signale le retour d'Héloïse Martin, qui incarne Tamara, et Rayane Bensetti, ainsi que la présence de Sylvie Testud. « On pouvait noter, déjà, un vrai engouement et des réactions très touchantes de la part du public. Les filles, notamment, étaient émues par cette histoire dont l’héroïne était une jeune femme susceptible de leur ressembler. Et les parents étaient eux aussi très enthousiastes, on sentait qu’ils échangeaient beaucoup avec leurs ados après la projection. Car sous ses airs de comédie légère, le film abordait des choses profondes qui parlaient à beaucoup de jeunes », note le réalisateur Alexandre Castagnetti.