The Boys : Amazon adapte les comics de Garth Ennis et Darick Robertson

Dans un monde où les super-héros sont devenus des personnages marketing pour l'entreprise Vought, un groupe de justiciers, The Boys, vient remettre un peu d'ordre... La série d'Amazon s'annonce irrévérencieuse à souhait, et pourrait bien apporter une fraicheur bienvenue au genre super-héroïque !

Dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire et ont peu à peu révélé la part sombre de leur personnalité, une équipe de justiciers qui se fait appeler « The Boys » décide de passer à l'action et d'abattre ces super-héros autrefois appréciés de tous.