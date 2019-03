The Disaster Artist, d'après le livre de Tom Bissell et Greg Sestero

Editeur : Carlotta Editions

Genre :

Total pages : 250

Traducteur :

ISBN : 9791093798035



The disaster artist ; ma vie avec The Room, le film le plus génialement nul de l'histoire du cinéma

de Sestero, Greg ; Bissell, Tom(Auteur)

Lorsque Greg Sestero, 19 ans, fait la connaissance d'un certain Tommy Wiseau dans une école d'acteurs de San Francisco, il est immédiatement fasciné par les improvisations délirantes de ce personnage improbable. Un face-à-face sur scène va changer leur vie à tous les deux. Ensemble, ils prennent une décision : partir pour Hollywood, et devenir des stars ! Un chemin semé d'embûches, qui démarre par des essais calamiteux, et une spirale de refus. Wiseau décide de reprendre leur destin en main et se lance dans la réalisation

