The End Of The Fucking World : le comic de Charles Forsman adapté par Netflix

Netflix diffusera dès le 5 janvier prochain la mini-série inspirée du roman graphique de Charles Forsman, The End Of The Fucking World, publié par Fantagraphics, et traduit en français chez L'employé du moi. Titrée The End of the F**king World, la mini-série comporte 8 épisodes de 30 minutes.

Diffusée en avant-première sur Channel 4 et All 4 au Royaume-Uni en octobre 2017, la série se retrouve, pour l'international, sur Netflix. Au casting, Alex Lawther et Jessica Barden, tandis que le scénario est signé par Charlie Covell.