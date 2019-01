The Last Family, biopic très spécial de Zdzisław Beksiński

Un biopic très spécial pour un artiste exceptionnel : The Last Family raconte l'histoire du sculpteur, dessinateur et photographe polonais Zdzisław Beksiński et de sa famille. Le réalisateur Jan P. Matuszyński a choisi d'incorporer à son film des images documentaires filmées par Beksiński lui-même, qui ne quittait jamais son caméscope.

Né en 1929, Zdzisław Beksiński, peintre surréaliste polonais connu pour ses inquiétantes œuvres post-apocalyptiques, vit avec sa femme Zofia, catholique convaincue, et leur fils impulsif et suicidaire Tomasz, célèbre animateur radio.

« Personnellement, je ne vois pas de grandes différences entre le documentaire et la fiction, je cherche juste à faire de bons films. [...] c’est sûrement la famille sur laquelle on trouve le plus de documentation au monde. Beksiński a commencé à enregistrer sa famille sur un magnétophone cassette en 1957, un an avant que Tomasz naisse. Il enregistrait quasiment tous les jours et les archives sont impressionnantes ! Comment les penser autrement ? C’est pour ça que je trouvais que l’esthétique documentaire fonctionnait bien » explique le réalisateur Jan P. Matuszyński.