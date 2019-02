The Little Stranger, d'après le roman L'indésirable de Sarah Waters

Publié en France par les éditions Denoël dans une traduction d'Alain Defossé, le roman de Sarah Waters a été adapté pour le cinéma par Lucinda Coxon, dramaturge et scénariste britannique.

Fils d’une modeste domestique, le docteur Faraday s’est construit une existence tranquille et respectable en devenant médecin de campagne. En 1947, lors d’un été particulièrement long et chaud, il est appelé au chevet d’une patiente à Hundreds Hall, où sa mère fut employée autrefois. Le domaine, qui appartient depuis plus de deux siècles à la famille Ayres, est aujourd’hui en piteux état, et ses habitants — la mère, son fils et sa fille — sont hantés par quelque chose de bien plus effrayant encore que le déclin de leurs finances. Faraday ne s’imagine pas à quel point le destin de cette famille et le sien sont liés, ni ce que cela a de terrifiant…