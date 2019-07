The Operative, inspiré par le livre The English Teacher de Yiftach Reicher Atir

À la fin des années 2000, alors que le monde craint que l'Iran ne se dote de l'arme atomique, Rachel, ex-agente du Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sans laisser de trace. Thomas, son référent de mission, doit la retrouver entre Orient et Occident, car Rachel doit revenir à tout prix sous le contrôle de l’organisation… ou être éliminée.

Au casting de cette coproduction française, allemande et israélienne, Diane Kruger, donc, mais aussi Martin Freeman ou encore Cas Anvar. « Lorsque j’ai lu The English Teacher de Yiftach Reicher Atir, ex-agent du Mossad devenu romancier, j’ai été captivé. Son soin à décrire les conséquences psychologiques du travail de l’espion, son extrême souci du détail et son exploration de l’aspect personnel du renseignement d’origine humaine m’ont fasciné », explique le réalisateur. Le livre avait été censuré à sa sortie, en Israël.