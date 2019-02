The Sinking City ou l'univers de Lovecraft en jeu vidéo

Les amateurs de Lovecraft et d'expériences vidéoludiques d'horreur ont coché le 21 mars 2019 sur leur calendrier : Bigben Interactive dévoilera The Sinking City, ou l'univers de H.P. Lovecraft, grand maître de l'horreur, en jeu vidéo. Le développeur Frogwares a tenté de relever cette tâche difficile...

Le jeu se déroulera dans les années 1920, dans la ville d'Oakmont, dans le Massachusetts : un détective privé, envoyé sur place, doit résoudre l'énigme liée à une mystérieuse inondation qui touche la ville, et dont les causes semblent surnaturelles...

Déjà à l'origine de plusieurs adaptations de récits autour de Sherlock Holmes, Frogwares promet de l'horreur et une ambiance glauque à souhait, pour faire honneur aux récits de Lovecraft... Le jeu sera disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.