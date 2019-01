The Tick, le super héros le plus invraisemblable est de retour

Créé en 1986 par le dessinateur Ben Edlund, The Tick est devenu la mascotte d’une boutique de comics de Boston, New England Comics. Satire déjantée des superhéros traditionnels, il devin le personnage d’une série l’année suivante. Et après une adaptation en dessin animé qui lui conféra une gloire éternelle, The Tick revient chez Amazon Prime video.

The Tick est de retour avec des épisodes encore plus riches en action ! Le mal est en route, et La Cité se trouve sur son chemin. Quelque chose d’horrible est sur le point d’arriver, et Destiny a maintenant besoin, et ce plus que jamais, de ses champions. The Tick et Arthur rassemblent l’équipe pour un affrontement intense entre justice et infamie.

Dans un monde où les superhéros existent depuis des décennies, un comptable avec des problèmes de santé mentale et aucun super pouvoir découvre que La Cité est en réalité contrôlée par un super-vilain supposé mort. Comme il lutte pour révéler cette conspiration, il forme une équipe avec un étrange superhéros bleu. Ensemble, ils se lancent dans une aventure débordante de super-méchants un peu dérangés, de miliciens sanglants, de savants fous, et de surhumains étranges.



