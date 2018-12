The Walking Dead aura bientôt son Pokemon Go

Dès le 12 juillet prochain, il sera possible, si tel est votre souhait, de vivre dans un monde envahi par les zombies. The Walking Dead : Our World, un nouveau jeu pour les smartphones, reprend le concept désormais bien connu introduit par Pokemon Go, le mélange entre mondes virtuel et réel.

Disponible sur iOS et Android, The Walking Dead : Our World, réalisé par Next Games, propose aux joueurs de se battre contre des hordes de zombies, aux côtés de Michonne, Rick ou encore Daryl, les personnages de la série AMC tirée des bandes dessinées de Robert Kirkman et Charlie Adlard.

La bande-annonce est plutôt humoristique, et ne renseigne pas vraiment sur le gameplay : a priori, le joueur devra se déplacer dans la ville pour aller à la rencontre d'événements et autres missions à accomplir...